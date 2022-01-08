/671099/محمد-عبد-الرحمن-يتحدث-عن-فلسفة-البلوك-في-معكم-مني-الشاذلي

أعلنت قناة CBC عن حلقة جديدة يوم الخميس القادم لبرنامج معكم منى الشاذلي، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي الساعة 9 مساءًا، وظهر في الإعلان أستضافة البرنامج للنجمة سلمى ابو ضيف وشقيقتها نورا، وهم يتشاركون بعض الألعاب، ويتحدثنَّ عن علاقتهنَّ وحمل الحوار الكثير من الطرائف، وفي الفقرة التالية لتلك، ظهر مؤلف كتاب فلسفة البلوك الصحفي محمد عبد الرحمن، وتحدث عن كتابه الجديد، الذي كتبه فيه عن السوشيال ميديا والتعلق الزائد بها، مما أوجد تغييرًا ملحوظًا في سلوكيات الأفراد.

دوت الخليج يكتب عن حلقة يوم الخميس لبرنامج معكم منى الشاذلي

نورا شقيقة سلمى أبو ضيف بصحبتها لأول مرة مع منى الشاذلي

تم عرض الإعلان التشويقي لحلقة الخميس القادم الموافق 13 يناير، لبرنامج معكم منى الشاذلي الذي يعرض على شاشة cbc، في تمام الساعة 9 مساءًا، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، حيث ظهرت الفنانة سلمى ابو ضيف مع الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة شقيقتها نورا التي تظهر معها لأول مرة على شاشات التليفزيون، وظهرتا الأختان بشكل بسيط غير متكلف، وكانا سعيدتان بموجودهما مع بعضهم في البرنامج.

وأثناء الحلقة.. سوف نسمع سلمى أبو ضيف وهي تحكي عن الأعمال التي شاركت فيها السنوات القليلة الماضية، وأيضًا حبها للموضة والأزياء، ومدى جرائتها في إطلالاتها التي تعتمدها في المناسبات والمهرجانات المختلفة، وهل لها بصمة أخرى في عالم الموضة أم لا.

وسنشاهد نورا وسلمى يتشاركان الحديث عن أيام طفولتهما، والمواقف الطريفة في حياة كل منهنَّ، وبعدها تبدأ الفقرة المسلية في حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، والتي يلعب فيها الضيف بعض الألعاب الزهنية وغيرها، ونشاركهم المرح.

الصحفي محمد عبد الرحمن و"فلسفة البلوك"

خرج مؤخرًا الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن بكتابه الجديد بعنوانفلسفة البلوك، الذي يناقش فيها أثر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي على حياتنا وسلوكياتنا في تناول الموضوعات،

وتبادلت أطراف الحديث معه الإعلامية منى الشذلي لتكشف عن وجود فرق بين ردود أفعال الناس على موقف ما فيما قبل أنتشار السوشيال ميديا، وبين ردود أفعالهم في الوقت الحالي بعد التعود على نمط معين من التصرفات في كل موقف.