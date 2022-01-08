/671101/مخرج-حلم-الأسمرات-وفريق-العمل-يتعرضون-للهجوم-من-قبل-بلطجية-تفاصيل

تعرض المخرج حسني صالح، لأزمة مأسوية، بعد هجوم عدد من الأشخاص المجهولة عليه هو وفريق عمل مسلسل «حلم الاسمرات»، وتعرضهم لسرقة معدات التصوير، أثناء تصوير إحدى مشاهد المسلسل على الطريق الدائري.

دوت الخليجيرصد استغاثة حسني صالح بوزير الداخلية بعد تعرضه للهجوم

وناشد المخرج حسني صالح وزير الداخلية والجهات المعنية بضرورة التدخل والاهتمام بهذا الأمر المسيء، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجم متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل».

مخرج مسلسل حلم الأسمرات يتعرض للسرقة

وأضاف: «تم خطف كاميرا التصوير، والتعرض للنجوم أثناء التصوير، أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام».

استجابة وزراة الداخلية لمخرج حلم الأسمرات

الجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة (سرقة بالاكراه) في قسم شرطة أول أكتوبر وإثبات المسروقات التي تقدر بمليون و700 ألف جنيه.

تفاصيل حادث مسلسل حلم الأسمارت

أما عن تفاصيل الحادث فهو تعرض الفنانة صابرين وعدد من نجوم العمل لهجوم عنيف من قبل بلطجية يستقلون 4 سيارات، وتوقيفها حتى سرقوا معدات التصوير من كاميرات وغيره، أثناء تصوير مشاهد العمل.

أبطال مسلسل حلم الأسمرات

الجدير بالذكر أن مسللس «حلم الأسمرات» يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، وهما محمد رياض، وأحمد عبدالعزيز، وصابرين، ورانيا فريد شوقي، وأنوشكا، وسميرة عبدالعزيز، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، ومدحت تيخا، وعمر زهران، وشريف خيرالله، وتأليف محمد رجاء.

قصة مسلسل حلم الأسمرات

ويعكس مسلسل «حلم الأسمرات» قصة كفاح امرأة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي المسلسل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.