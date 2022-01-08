كهربا يدون على مقعده في غرفة الملابس «ممنوع الجلوس هنا لي مدة ٦ شهور»

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يقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ونشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي قبل السفر لتركيا عبر حسابة الشخصي”انستجرام:”ممنوع الجلوس هنا لي مدة ٦ شهور”. أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق أنه يقدر ويحترم جميع جماهير المارد الأحمر بسبب المساندة الكبيرة التي كانت خلال الفترة الماضية. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "جماهير النادي الأهلي كانت ومازالت الداعم الأول لي خلال مسيرتي الكروية، ونفسي أروح لكل مشجع وأبوس على دماغة بسبب كيمة الحب اللي بيحبوها لكهربا". وتابع "عمري ما ندمت أني رحلت عن نادي الزمالك، والحاجة الوحيد اللي تخليني أندم عليها هو رحيلي عن النادي الأهلي فقط لأنه بيتي". محمود كهربا وزاد "وعن سؤاله عن فتات أحلامه، أجاب كهربا قائلا "أنا شخصية مزاجنجية وماليش مواصفات معينة لفتات أحلامي". واختتم "مقدرش أتلكم عن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي ويكفي إشادة الكابتن محمود الخطيب بيا وتواجدي في التمرين بشكل مستمر وأعمل باجتهاد دائما". أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي. ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري. لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات. سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

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