/671104/الأمم-المتحدة-تطلق-مشاورات-لحل-الأزمة-في-السودان

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، اليوم السبت، عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية بدعم من الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الديمقراطية والسلام.

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بالمرحلة الانتقالية بالسودان

وأبدى بيرتيس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قلقه الشديد من أن "يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة".

وتابع: "حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة، شاملة للجميع".

وأوضح أنه ستتم دعوة كافة الأطراف من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها".

وأكد أن الأمم المتحدة "ستبقى ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة".

من جانبها، رحبت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بوساطة المبعوث الأممي، معلنة الاستعداد لدعمها.

يشار إلى أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 3 يناير، والدعوات الدولية تتواصل كما الوساطات من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما تستمر أيضا الاحتجاجات الرافضة للشراكة بين المدنيين والمكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.