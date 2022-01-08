/671105/تعري-فرقة-راقصة-يثير-غضبا-واسعا-في-السعودية

أثار مقطع فيديو لفرقة راقصة في مهرجان "شتاء جازان"؛ جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

دوت الخليج

مهرجان شتاء جازان

وانتقد نشطاء على موقع "تويتر" ملابس الفرقة "غير اللائقة" واعتبروها "تعري" ولا تناسب المجتمع السعودي، ما دفع أمير المنطقة لفتح تحقيق في الواقعة.

ونشرت صفحة الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن أمير المنطقة وجه بسرعة التحقيق في مشاركة الفرقة الراقصة بفاعليات شتاء جازان 2022".

كما شملت التوجيهات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، ورفع نتائج التحقيقات.