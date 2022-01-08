/671106/النائب-محمد-الرشيدي-أجندة-النسخة-الرابعة-من-منتدى-الشباب-تتضمن-قضايا-ساخنة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بعودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن إقامة المنتدى في ظل ظروف جائحة كورونا يؤكد للعالم كله نجاح مصر في السيطرة على الجائحة والتصدي لها.

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وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على إقامة منتديات شباب العالم، وذلك لتأهيل الشباب للقيادة، ويعتبرهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل، موضحًا أن التجربة المصرية في رعاية الشباب وتمكينهم تعد نموذج مشرف يحتذى به أمام كل دول العالم.

حلم شباب العالم :

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذا المنتدى أصبح حلم شباب العالم للمشاركة والتفاعل والانفتاح بين شعوب العالم، خاصة عندما يتلاقى هذا التنوع من الثقافات المختلفة التي يحملها كل من هؤلاء ليكونوا ثقافة مشتركة في السلام بين الشعوب.

ولفت النائب إلي أن النسخة الرابعة من المنتدى تتميز بمناقشة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها التغيرات المناخية وكذلك تداعيات اجتياح فيروس كورونا العالم والتي تسببت في تأخر عقد هذه النسخة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضعات الهامة أيضا كالحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال.