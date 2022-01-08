اشتباه في كورونا يبعد شيكابالا عن مران الزمالك

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حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علىراحة من مران الفريق اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء حصول شيكابالا على راحة بسبب نزلة برد حادة، وقام اللاعب بعمل مسحة لم تظهر نتيجتها حتى الأن، ففضل الجهاز الفني إراحته حتى تخرج نتيجة المسحة، ويتم شفائه من نزلة البرد التي يعاني منها.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة التي سوف تنطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويقع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، بينما جاء الأهلي وبيراميدز على رأس أول مجموعتين.

خاص.. الزمالك يعدل عقد شيكابالا تقديراً لتاريخه مع النادي

أتفق مسئولوا نادي الزمالك، على تعديل عقد محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة أتفقت مع اللاعب على تعديل عقده ليحصل على 11 مليون جنية في الموسم، تقديراً لما قدموا وتاريخه الكبير مع النادي كقائد للفريق.

وكان قد خرج شيكابالا بتصريحات أعلن فيها عن غضبه، لتغيير بنود في عقده والأرقام المتفق عليها، من جانب اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وجدد شيكابالا مع لجنة عماد عبد العزيز 4 سنوات مقابل 10 مليون جنية في الموسم، قبل أن يعلن اللاعب بتغيير القيمة إلى 5 مليون وعبر عن استيائه.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.