السفيرة نبيلة مكرم: سعداء بعودة انعقاد منتدى شباب العالم كأكبر تجمع شبابي دولي يعزز مبدأ تمكين الشباب للانطلاق نحو مستقبل أفضل

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في إطار انطلاق ورش عمل النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم..

04:16 م - السبت 8 يناير 2022

السفيرة نبيلة مكرم: المصريون بالخارج جزء فاعل في استراتيجية بناء الإنسان المصري وجهودهم في دعم "حياة كريمة" خير دليل على ذلك في إطار انطلاق ورش عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، صباح اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل بعنوان: "حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان"، وذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموي والإنساني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وزيرة الهجرة فى ورش عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وفي مستهل كلمتها خلال الورشة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها بعودة انعقاد منتدى شباب العالم بعد ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الدول، مؤكدة أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابي دولي ويعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

و تناولت وزيرة الهجرة، في حديثها، دور المصريين بالخارج الذين يساهمون في حملة الترويج لأهداف المشروع القومي العظيم لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وحث المصريين على دعمه منذ أن أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت أن المصريين بالخارج جزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة في مصر، مثمنة جهودهم وإخلاصهم للوطن ليصبحوا شريكا في المشروعات التنموية التي تنطلق في ربوع المحروسة