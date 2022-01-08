كأس أمم أفريقيا: اكتشاف 10 حالات بفيروس كورونا داخل معسكر منتخب غينيا بيساو منافس مصر

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وصلت بعثة منتخب غينيا بيساو إلى الكاميرون من أجل المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقب وصول بعثة منتخب غينيا بيساو إلى الكاميرون تم إجراء مسحات كورونا للاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني.

وبعد انتهاء المسحات الخاصة بفيروس كورونا تبين وجود 10 حالات داخل معسكر الفريق ليتم عزلهم على الفوز وأخذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المجموعة الرابعة بجانب مصر ونيجيريا والسودان.

وستكون أول مباريات الفريق يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء أمام منتخب السودان.

كيروش: كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة.. كلما بقينا معاً أقوى

غرد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، منذ قليل على حسابة الشخصي تويتر، على تمنيه الشفاء العاجل لمصابي الفراعنة.

ولم يكشف كارلوس كيروش عن المصابين في صفوف الفراعنة، والتي تنطلق بعثتها غداً السبت في الحادية عشر صباحاً متوجه للكاميرون على متن طائرة خاصة للفريق.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأقوى".

وتابع كيروش: "يجب علينا الوقوف معًا والتركيز على ما يتوجب علينا القيام به لمواجهة التحديات".

واختتم: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا مرة أخرى".

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

كأس أمم أفريقيا

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.