/671114/خاص-تعرف-على-سباعي-الأهلي-المشتبه-فيهم-بالإصابة-بفيروس-كورونا

عاد الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تدريبات الفريق اليوم من جديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وعاد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إلى القاهرة قادما من جنوب أفريقيا لقيادة تدريبات الفريق من جديد استعدادا لكأس الرابطة وبطولة كأس العالم للأندية. وظهرت أعراض فيروس كورونا على عدد من لاعبي الأهلي وقد تغيبوا عن تدريبات الفريق اليوم من أجل الخضوع إلى مسحة كورونا خارج النادي للإطمئنان على صحتهم. ويكشف موقع دوت الخليج عدد 7 لاعبين مشتبه فيهم بالإصابة بفيروس كورونا وهم كالآتي: بيرسي تاو لويس ميكيسوني طاهر محمد طاهر أحمد عبد القادر ياسر إبراهيم وليد سليمان أحمد نبيل كوكا

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