نواب البرلمان عن اطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم: يعتبر جسر للتواصل بين الشباب عالميا..ويعكس مكانتهم ودورهم فى الجمهورية الجديدة

/671115/نواب-البرلمان-عن-اطلاق-النسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم-يعتبر-جسر-للتواصل-بين-الشباب-عالمياويعكس-مكانتهم--ودورهم-فى-الجمهورية-الجديدة

أكد نواب البرلمان إن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الاستماع للشباب واشراكهم فى إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المحلية والدولية القائمة، فضلا عن ترسيخ مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق نواب البرلمان على انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

نورا علي: منتدى شباب العالم حدث عالمي وفرصة كبيرة للترويج السياحى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة شرم الشيخ ، حيث الحدث العالمى المهم الذى ينتظره الشباب من مختلف أنحاء العالم وهو إنطلاق منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة على أرض السلام بشرم الشيخ خلال ساعات تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مؤكدة أن منتدى شباب العالم إبداع من أروع الإبداعات التى ‏أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يعكس مدى اهتمامه بالشباب وقضاياهم وطموحاتهم و‏يضعهم فى صدارة أولوياته ، وفتح آفاق حوار موسع بين شباب مصر والعالم وذلك بحضور الشباب من مختلف الدول، لمناقشة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية الهامة التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا العالمية وتأثيرها على العالم .

وقالت النائبة نورا على أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم رسالة قوية للعالم بأن الدولة المصرية بلد سلام وازدهار وبلد الأمن والأمان والاستقرار ، كما أن هذا المنتدى العالمى فرصة كبيرة للترويج السياحى لمصر عالمياً في ظل تواجد آلاف الشباب من مختلف دول العالم من خلال التقاطهم الصور الجمالية لمصر ومعالهما الأثرية ومدنها السياحية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، كما الشباب سفراء للمنتدى في بلادهم ومحيطهم وينقلوا الصورة المضيئة عن الجمهورية الجديدة بعد الإنجازات الضخمة والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت على أرض الواقع وكذلك الافتتاحات الأثرية والأحداث الهامة التي أبهرت العالم كل ذلك بتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة الإنجازات.

وأضافت رئيس سياحة النواب أن منتدي شباب العالم له إيجابيات كثيرة على مصر من الناحية الاقتصادية والسياحية وجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة مع دول اجنبية، خاصة وان مصر تمثل سوقا جاذبا في المنطقة وبارقة أمل للشباب بتوفير فرص عمل جديدة مما قد يبشر بالحد من مشكلة البطالة كما يزيد المنتدي من فرصة ارسال بعثات من الشباب المصري للخارج لتعلم التكنولوجيات الحديثة ومختلف المهارات والقدرات والتعلم واكتساب الأفكار في المجالات المختلفة وينمي قدراتهم علي التفكير والإبداع والابتكار.

وكيل موازنة النواب: منتدى شباب العالم يقدم رسالة بدور مصر الرائد

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم يحتضن شباب وثقافات العالم ويقدم رسالة واضحة بأن مصر داعم رئيسي للشباب في العالم كله، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح الاثنين المقبل أعمال المنتدى الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ برعايتة الشخصية ويستمر 4 أيام، بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنتدى يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدها من مصر إلى العالم، وأيضا تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معاً من خلال الحوار و عرض القضايا الخاصة بهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، و كذلك طرح الحلول و الاستراتيجيات المتطورة وفقاً لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية.

وأشار النائب مصطفي سالم، إلى أن منتدى شباب العالم يأتي فى نسخته الرابعة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على العالم، بالإضافة إلى القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما أنه من المقرر أن يتناول ورش عمل وجلسات المؤتمر عدد من الموضوعات الحيوية فيما بعد كورونا مثل الطاقة، و مستقبل العمل وريادة الأعمال، ودور المؤسسات الدولية فى التعافى من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمى بالإضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التى تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة و مبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع و غيرها من الموضوعات الهامة ، موضحا أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وهو ما يؤكد أهمية المنتدى كوسيلة للحوار وحل المشاكل بفكر جديد.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج على إن عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، مؤكدا أن منتدى شباب العالم يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية .

شيرين عليش: منتدى شباب العالم يبرز دور مصر العالمي في صناعة المستقبل

قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم يُعد توحيدًا لطاقات الشباب أمام القضايا العالمية، ورسالة سلام وخارطة عمل من أجل تحقيق التنمية، فضلا عن كونه حدثًا فريدًا من صانعي السياسات والتواصل مع الشباب الواعد، مؤكدة أن إقامة المنتدى يعبر عن حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها الدولة.

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وأضافت عليش، في بيان لها اليوم، أن مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى يؤكد بدون شك اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة المجتمعية التي تحرص الدولة على دعمهم في كل الأوقات، في محاولة دائمة لمد وفتح قنوات تواصل بين الشباب والدولة، بجانب أن الدولة تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية، وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادرعلى مواجهة الأزمات وحلها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر تضع شباب العالم ومن بينهم المصريين أمام مسئولياتهم وتحقق أحلامهم في التواصل مع قادة العالم، حيث تمنح فرصة المشاركة بآراء يستفيد منها الشباب من مختلف المجتمعات في ملفات مهمة وحيوية وقضايا أصبحت دول العالم عاملا مشتركا فيها، بجانب أن هذا التجمع من الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم هو فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف الثقافات.

ولفتت النائبة إلي أن منتدى الشباب في كل نسخة يحظى باهتمام عالمي ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية.