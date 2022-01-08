جدة - نرمين السيد - أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعاته للتنبؤ بأماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم السبت 8 يناير، وغدًا الأحد 9 يناير، وبعد غد الاثنين 10 يناير.





وجاءت التوقعات كالتالى: اليوم السبت : تنبأ المركز بسقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد. الأحد 9 يناير : توقع المركز سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، فيما تقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادى الجديد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية. الاثنين 10 يناير: أكد المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رعدية ومتوسطة.. أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين المقبل (تفاعلى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.