قطع المياه عن قرى مركز المحلة 6 ساعات للصيانة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم - أنه سيجرى قطع المياه فى محطة مياه دمرو الخط الرئيسى، وذلك من الساعة السادسة مساء اليوم حتى الثانية عشر ليلا. وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع المياه.

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