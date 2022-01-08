جدول امتحان الفصل الدراسى الأول بتعليم كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2021م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام - مهنى - تربية خاصة - تعليم مجتمعى - والتعليم الثانوى العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.





وأضاف جمال نورالدين، أنه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى والثالث الابتدائى حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022. وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير الجارى، وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائى يوم 15 يناير الجارى حتى 20 يناير، وامتحان الصف الخامس الإبتدائى 15 يناير الجارى وتنتهى يوم 17 يناير، وامتحان الصف السادس الإبتدائى تبدأ يوم 18 يناير الجارى، وتنتهى 22 يناير. كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى يوم السبت، الموافق 15 يناير الجارى وتنتهى يوم الخميس 20 يناير الجارى، وامتحانات الصف الثالث الإعدادى يوم السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.

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