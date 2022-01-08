الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف ( 26 ) مسجدًا الجمعة القادمة 14/ 1/ 2022م، منها ( 21 ) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 492 ) مسجدًا، منها ( 419 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و( 73 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة
2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين
مديرية أوقاف الفيوم
3. الهدى – عزبة رمزي – اطسا شرق
4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا
5. النور الريان – يوسف الصديق
6. الابياري – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الشرقية
7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس
8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر
9. أبو القاسم – ديرب نجم
مديرية أوقاف البحيرة
10. الدالي – البستان – مركز الدلنجات
11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات
12. الشرقي الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف المنوفية
13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور
14. النور الليثي – زاوية رازين – مركز منوفية
مديرية أوقاف الدقهلية
15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني
مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم
17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشي – الكوم الطويل – بيلا
18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا
19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه
20. الشعراوي – مخيزن الرياض شرق
21. الهدى – عزبة غانم - بيلا
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. السيد البدوي – مطلع المحمودية
مديرية أوقاف البحيرة
2. عباد الرحمن شارع الأباصيري – أبو الريش - دمنهور
مديرية أوقاف الفيوم
3. التحرير – مركز إطسا
مديرية أوقاف أسيوط
4. النور – شطب – مركز أسيوط
مديرية أوقاف دمياط
5. سيدي حسن الدياسطي - فارسكور
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