نبيلة مكرم: المصريون بالخارج ساهموا في حملة ترويجية للمشروع القومي «حياة كريمة»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والتي جاء بعنوان: «حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان»، وذلك بحضور غادة مكادي، مدير عام الشراكات في منظمة اليونسيف، الدكتور فضل الحق، نائب لممثل اليونيسف في مصر، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ونهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والعديد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموي والإنساني.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن بالغ سعادتها بعودة انعقاد منتدى شباب العالم بعد ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، مؤكدة أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابي دولي ويعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وتناولت وزيرة الهجرة، دور المصريين بالخارج الذين يساهمون في حملة الترويج لأهداف المشروع القومي العظيم لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» وحث المصريين على دعمه منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت «مكرم»، أن المصريين بالخارج جزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة في مصر، مثمنة جهودهم وإخلاصهم للوطن ليصبحوا شريكًا في المشروعات التنموية التي تنطلق في ربوع المحروسة.