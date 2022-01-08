التعليم: إذاعة مراجعة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثاني الثانوي غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم بق مباشر لمراجعة الامتحانات لطلاب الصف الثاني الثانوي، على صفحة حصص مصر، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم البث يوم الأحد، الموافق 9 يناير، في تمام الساعة الثالثة عصرا، لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي مع الأستاذة منى محمد رشاد.

وتابعت الوزارة، أنه يمكن متابعة البث على صفحة فيسبوك الخاصة بحصص مصر

وقناة يوتيوب من خلال الرابط

فيما قدمت قناة مدرستنا 2 التابعة لوزارة التربية والتعليم بث للمراجعة العامة على مادة الرياضيات، فرع الهندسة وحساب المثلثات، لطلاب الشهادة الإعدادية.

قناة مدرستنا 2

وأوضحت قناة مدرستنا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلة إليكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، بعض الأسئلة الحسابية في صيغة اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

وأضافت القناة، أن ذلك يأتي في ضوء المراجعة العامة على مادة الرياضيات، فرع الهندسة وحساب المثلثات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي وقت سابق، نبهت وزارة التربية والتعليم على كل المديريات التعليمية بالالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وشددت على تعقيم وتطهير اللجان وأن يتم كل هذا قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كما أكدت الوزارة، أنه سيتم منع التجمعات في المدارس أو أمامها وسيتم وضع ضوابط لعملية الدخول والخروج من اللجان منها الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجان، وذلك لحمايتهم من فيروس كورونا وللحفاظ على سير العملية التعليمية.