غدًا.. طرح أغنية «دا حب ولا» للفنان بهاء سلطان

/671107/غدا-طرح-أغنية-دا-حب-ولا-للفنان-بهاء-سلطان

أعلن المنتج نصر محروس، عن طرح رابع أغنيات ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان الكبير بهاء سلطان بعد تصالحهما، تحت عنوان «سيجارة».

دوت الخليج يرصد تفاصيل الأغنية الرابعة لبهاء سلطان ونصر محروس بعنوان «دا حب ولا»

ونشر نصر محروس بوستر الأغنية الجديدة التي تحمل اسم «ده حب ولا» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليه قائلا: «غدًا الأحد الأغنية الرابعة من ألبوم سيجارة، ده حب ولا للنجم بهاء سلطان من فري ميوزيك، نصر محروس، وهيّ من كلماتي ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع جيزو، تسجيل ميكس، ماستر هاني محروس، ستوديو إم ساوند1».

تفاصيل ألبوم سيجارة لنصر محروس وبهاء سلطان

وكان قد تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.

وعن تفاصيل طرحه خلال هذا العام، فقال: المزيكا مقدمتش في ألبوم سيجارة بقاله 7 و8 سنين، لأني بشتغل على مزيكا أعلى مستوى وديمًا الأغاني عندي متجددة.

وأضاف: «بهاء سلطان هيغني 4 أغاني من الألبوم في الحلقة من تأليفي وألحان محمد يحيى وعزيز الشافعي، ومعلش بقى لو الناس بتقول عليا ديكتاتوري أو متعسف إني عرضت الأغاني اللي كتبتها بس».

وأشار نصر محروس إلى أنه من المقرر طرح باقية أغاني الألبوم على مدار كل أسبوع أو 10 أيام، مؤكدا: «بهاء في حتة بيوجع القلب فيها، لازم تستغلها».

تفاصيل تعاقد بهاء سلطان مع روتانا

الجدير بالذكر، أنه جاء تصالح بهاء سلطان مع نصر محروس في ظل عروض الفنان بهاء سلطان التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، و علي الفور وافق بهاء سلطان علي التعاقد، رغبة منه للظهور للجمهور مرة أخري و لكن كان الأمر متوقفا علي انتهاء خلافاته مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك.

و بدأ الفنان بهاء سلطان بالفعل في تسجيل 4 أغنيات ضمن ألبوم يدعي سيجارة من انتاج نصر محروس، و التي قررت المحكمة باعادة تسجيلها لما جاء بها من عيوب هندسية، و سجل الفنان بهاء سلطان بها أغنيتين فقط، ثم قام المنتج نصر محروس بالامتناع عن استكمال تسجيل هذا الألبوم.

ليقوم الفنان بهاء سلطان بعد ذلك بالتعاقد بشكل رسمي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كما أنه يقوم باجراء الاستعدادات اللازمة لطرح أولى أغنياته معهم في الفترة المقبلة، و ذلك بعد الانتهاء من الخلافات بينه و بين المنتج نصر محروس.