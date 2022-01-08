/671111/عمرو-دياب-مبيسألش-عشان-مشغول-فالجيم-ورفضت-أشارك-في-أغنية-لأم-كلثوم-أبرز-تصريحات-هاني-شنودة-في-واحد-من-الناس

كان الموسيقار هاني شنودة ضيف في برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، الذي يذاع عبر قناة الحياة، وخلال ذلك اللقاء كشف العديد من أسرار حياته، كما تحدث عن بدايته في عالم الموسيقى، كما تحدث عن أغانيه مع الكينج محمد منير، وعن تعاونه مع المطربة نجاة الصغيرة في العديد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى قصة اكتشافه للهضبة عمرو دياب.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج خلال هذا التقرير، أبرز تصريحات هاني شنودة وذلك خلال السطور القادمة.

ـ لا ابني بيسأل عليا ولا بنتي، ولو ضربولي تليفون يبقى فيه مشكلة، أو بابا هات فلوس، ألحق دا إحنا حصلنا كذا.. فالحمد لله ما دام مبيكلمونيش يبقى كل حاجة كويسة.

ـ لو الهضبة يقبل إن إحنا نتخطى اللي حصل، ونعمل حاجة جديدة ومتقدمة مع بعض، فأنا معنديش أي مانع خالص.

ـ عمرو دياب مبيسألش عليا خالص وأنا مش زعلان منه، عشان هو مشغول عنده جيم وسبا.

عمرو دياب وهاني شنودة

ـ أغنية عمرو دياب الأخيرة مش زي اللي قبل كده، لأن عمرو عنده ميزة لما اتصور بالفانلة الحمالات ناس كتير زعلت وأنا سقفت له.

ـ عبد الحليم حافظ كان يحرص على متابعة عزفي، كان بيعزمني على الغداء، وأنا كنت بزوغ منه، ولو الكلام ده حصل دلوقتي كنت هروح له برموش عيني.

ـ أنا بحب أغاني المهرجانات، ولكن بشرط أن تكون كلماتها مناسبة، ومعنديش مانع ألحنها.

ـ معندناش في المزيكا نوت موسيقية قليلة الأدب أو مؤدبة.

ـ ليه مفيش مهرجانات وطنية، عاطفية أو دينية؟

تصريحات آخرى لهاني شنودة في برنامج واحد من الناس

ـ رفضت أن أشارك في إحدى أغانى أم كلثوم.

ـ أنا من محبي أوكا وأورتيجا، وأي شخص له جمهور يسمعه أسمه فنان.

ـ نجاة الصغيرة كانت معجبة بالفنان محمد منير، كانت بتيجي تقف تحت شباك بيتي، ولو سمعت لحن حلو تروح ضاربة الجرس، وتقول أنا اللي أغنيه ودي حاجة تحسب لها لأنها صيادة ماهرة.

ـ موسيقى الراب عبارة عن أشعار بتتغنى على موسيقى إفريقية، ولا يصح للنقابة أن تقول ده مطرب.ـ محمد منير لا يحتاج إلى تصريح مني، لغناء أعمال، أعمالي كلها رهن منير.

ـ كان فيه أغنية اسمها مزامير، عجبت نجاة الصغيرة وطلبتها قلت لها لأ دي بتاعة محمد منير، قالتلي أعرض عليه أغنيها معاه.

ـ الأستاذ نجيب محفوظ كان له دور كبير في تأسيس فرقة المصريين.