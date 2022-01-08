/671114/تعرف-على-سباعي-الأهلي-المشتبه-فيهم-بالإصابة-بفيروس-كورونا

عاد الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تدريبات الفريق اليوم من جديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إلى القاهرة قادما من جنوب أفريقيا لقيادة تدريبات الفريق من جديد استعدادا لكأس الرابطة وبطولة كأس العالم للأندية.

وظهرت أعراض فيروس كورونا على عدد من لاعبي الأهلي وقد تغيبوا عن تدريبات الفريق اليوم من أجل الخضوع إلى مسحة كورونا خارج النادي للإطمئنان على صحتهم.

ويكشف موقع دوت الخليج عدد 7 لاعبين مشتبه فيهم بالإصابة بفيروس كورونا وهم كالآتي:

بيرسي تاو

لويس ميكيسوني

طاهر محمد طاهر

أحمد عبد القادر

ياسر إبراهيم

وليد سليمان

أحمد نبيل كوكا

محمود كهربا: سأرحل عن الأهلي على عكس رغبتي.. ولا أعلم سبب عدم مشاركتي مع موسيماني

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولكن القرار جاء من المدير الفني بيتسو موسيماني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "لا أعلم سبب عدم تواجدي في مباريات الفريق مؤخراً وأشارك في التدريبات بشكل جيد والجميع معترف بهذا الأمر ولكن القرار يعود للمدير الفني موسيماني في نهاية الأمر".

وواصل "توجد مفاوضات مع فريق هاتي التركي من أجل اللعب معه لمدة 6 أشهر وكانت هذه الخطوة على عكس رغبتي ولكن المدير الفني للنادي الأهلي أحترم قرارة وأتمنى التوفيق في خطوتي القادمة ثم العودة للفريق من جديد".

كورونا الأهلي

واختتم "مدرب النادي الأهلي موسيماني أحترم قراراته والإحصائيات تقول أنني في آخر لقاء مع الأهلي تواجدت فيه بشكل أساسي تمكنت من تسجيل هدف وصناعة هدفين، فعلى مستوى الأرقام فقد قدمت ما يكفي لتواجدي مع الفريق".

محمود كهربا: يكفيني شهادة محمود الخطيب وأحترم موسيماني.. وبشكر جماهير النادي الأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق أنه يقدر ويحترم جميع جماهير المارد الأحمر بسبب المساندة الكبيرة التي كانت خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "جماهير النادي الأهلي كانت ومازالت الداعم الأول لي خلال مسيرتي الكروية، ونفسي أروح لكل مشجع وأبوس على دماغة بسبب كيمة الحب اللي بيحبوها لكهربا".

وتابع "عمري ما ندمت أني رحلت عن نادي الزمالك، والحاجة الوحيد اللي تخليني أندم عليها هو رحيلي عن النادي الأهلي فقط لأنه بيتي".