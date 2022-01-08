حزن عالمي لموت الممثلة الشابة «كيم مي سو»

أعلنت صباح اليوم وكالة لاندسكيب إنترتينمنت المسؤلة عن الفنانة الكورية الشابة كيم مي سو عن خبر وفاتها فجأة، وهي في عامها 30الـ، وطلبت من الناس عدم تداول الشائعات دوت التحقق من صحتها، وأعنت عن رغبة عائلة كيم في عمل جنازة خاصة بعيدًا عن الأضواء.

دوت الخليج ينشر خبر وفاة الفنانة الششابة كيم مي سو

وفاة كيم مي سو قرابة الثلاثين من عمرها

خيمت أجواء الحزن على المجالات الفنية العالمية، وخصوصًا في كوريا الجانوبية، حيث نشأة الراحلة صباح اليوم الفنانة كيم مي سو، الذي فارقت الحياة صباح اليوم السبت 8 يناير، عن عمر يقارب 30 عامًا، وخرجت وكالة لاندسكيب إنترتينمنت ببيان رسمي تنعي فيه الفنانة الشابة كيم، وقالت:"تعين علينا مشاركة أخبار مفجعة ومحزنة للغاية فقد تركتنا الممثلة الشابة كيم مي سو فجأة"، وأضاف البيان طلبًا من الناس والجمهور البعد عن تداول الشائعات الغير مؤكدة؛ للحفاظ على مشاعر أسرة الراحلة، وقال:"طلب بصدق الامتناع عن مشاركة الشائعات أو التقارير التخمينية، حتى تتمكن الأسرة المصدومة والحزينة من إحياء ذكرى الممثلة الراحلة".

من هي كيم مي سو؟

ولدت الممثلة كيم مي سو عام 1992، في 16 مارس، في كورية الجنوبية، هي زوجة وأم لطفل واحد، وعملت ممثلة وعارضة أزاء لعدة أعاوم، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية الكورية، منها: زهرة الثلج الذي يُعرض حاليًا، وثورة أحمر الشفاه، وآخرهم مسلسل سنو درب الذي عُرض مؤخرًا على منصة ديزني بلس.

مسلسل سنو درب snowdrop

أتت وفاة كيم مي سو، الممثلة الكورية الشابة، بعد أسابيع قليلة من عرض مسلسلها الأخير سنو درب، الذي تم عرضه على منصة ديزني بلس "Disney+"، وهو فيلم درامي سياسي يدور في سنة 1987، أثناء نشاط حركة الديمقراطية في كورية الجنوبية، من إنتاج JTBC Studios وDrama House .

كما شاركت الراحلة كيم مي سو في المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصة نتفليكس هيل باوند. وقامت بدورجيسو في مسلسل Black pink، الذي توقف تصويره ناتج تصوير عمل آخر بنفس الأحداث.