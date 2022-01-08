/671119/حصاد-2021--تنفيذ-39-مشروع-ضمن-الشباب-والرياضة-في-سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من 39 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة في المحافظة خلال عام 2021م، شملت إنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية بمراكز الشباب بمختلف قرى المحافظة، مشيرا إلى استمرار العمل في 60 مشروعا آخر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال محمد فريد شوقي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021م، شملت 4 مشروعات بمركز طما " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب "الحديقة، وأم دومة، ومشطا، والعتامنة "، و 5 مشروعات بمركز المراغة " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب " بناويط، والشيخ شبل، وجزيرة الشورانية، وبني وشاح.

وأضاف فريد أنة تم ايضا إنشاء سور بمركز شباب أبو عزيز"، و5 مشروعات بمركز ساقلتة " تطوير سور مركز شباب الطوايل الغربية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالعوامية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالرياينة الحاجر، وإنشاء سور مركز شباب الفراسية، وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الفراسية.

حصاد ال رياضة 2021 في سوهاج

وفي مركز المنشاة تم الانتهاء من 7 مشروعات " إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الزوك الغربية، وإنشاء سور مركز شباب الكوامل قبلي، ومركز شباب نجع طوخ، ومركز شباب أولاد حمزة، بالإضافة إلى تطوير مركز شباب الأحايوة غرب، وإنشاء ملعب خماسي " أولاد سلامة" ، وإنشاء سور مركز شباب روافع العيساوية "، وفي مركز جرجا تم الانتهاء من 3 مشروعات " إنشاء سور لمراكز شباب خارفة جرجا، والخلافية، و العوامر قبلي" .

وقد شهد مركز البلينا الانتهاء من 7 مشروعات وهي " رفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب الغنيمية، إحلال وتجديد مبنى إداري أولاد عليو، إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أولاد عليو، إحلال وتجديد سور مركز شباب العوكلية، إنشاء سور لملاعب مركزي شباب " بني منصور، والسلماني"، وفي مركز دار السلام تم الانتهاء من 8 مشروعات شملت " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب " أولاد خلف، وعرب الصبحة، والبلابيش قبلي"، وإنشاء سور لمراكز شباب " أولاد يحيي الحاجر، ونجوع مازن شرق، وأولاد الشيخ، وعرب العطيات " .