/671121/إزالة-10-حالات-تعدي-على-أملاك-الري-والمجاري-المائية-بمركز-طهطا-في-سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 10 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وقوات الأمن، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح المهندس مجدي - إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت " نجع على موسى، ونجع صالح عبد الله، ونجع مطاوع، وقرية الخزندارية" بمركز طهطا، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة طهطا، مشيرا إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والمجاري المائية .

تنفيذ 39 مشروع رياضي بسوهاج

سبق وأعلن اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من 39 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة في المحافظة خلال عام 2021م، شملت إنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية بمراكز الشباب بمختلف قرى المحافظة، مشيرا إلى استمرار العمل في 60 مشروعا آخر .

وقال محمد فريد شوقي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021م، شملت 4 مشروعات بمركز طما " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب "الحديقة، وأم دومة، ومشطا، والعتامنة "، و 5 مشروعات بمركز المراغة " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب " بناويط، والشيخ شبل، وجزيرة الشورانية، وبني وشاح.

وأضاف فريد أنة تم ايضا إنشاء سور بمركز شباب أبو عزيز"، و5 مشروعات بمركز ساقلتة " تطوير سور مركز شباب الطوايل الغربية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالعوامية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالرياينة الحاجر، وإنشاء سور مركز شباب الفراسية، وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الفراسية.

وفي مركز المنشاة تم الانتهاء من 7 مشروعات " إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الزوك الغربية، وإنشاء سور مركز شباب الكوامل قبلي، ومركز شباب نجع طوخ، ومركز شباب أولاد حمزة، بالإضافة إلى تطوير مركز شباب الأحايوة غرب، وإنشاء ملعب خماسي " أولاد سلامة" ، وإنشاء سور مركز شباب روافع العيساوية "، وفي مركز جرجا تم الانتهاء من 3 مشروعات " إنشاء سور لمراكز شباب خارفة جرجا، والخلافية، و العوامر قبلي" .