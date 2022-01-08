/671124/غادة-علي-تفعيل-حياة-كريمة-بأمريكا-جمع-٥٠٥-ألف-دولار-من-المصريين-بالولايات-المتحدة-بأسبوع-واحد

قالت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاقة التكاملية بين السلطة التشريعية والرقابية مع المجتمع المدني، أن مهمة النواب الرصد والرقابة وتقديم المقترحات.

دوت الخليج يرصد كلمة غادة علي بورشة حياة كريمة بمنتدي شباب العالم

حياة كريمة

وأشارت غادة علي، عضو مجلس النواب، إلى أن حياة كريمة ستغير واقع حياة ٥٨ مليون مصري ب٤٥٨٤ قرية، كما تضم تحت مظلتها أكثر من ٢٠ مبادرة رئاسية.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه تم تفعيل حياة كريمة في أمريكا بالتنسيق مع وزارة الهجرة وفريق المبادرة وإنشاء موقع إلكتروني للتبرعات وتجميع أكثر من ٥٠٥ ألف دولار من المصريين بالخارج في أمريكا في أسبوع واحد.

جاء ذلك خلال كلمته عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي ألقاها اليوم السبت بورشة العمل التحضيرية بعنوان التجربة المصرية الإنسانية حياة كريمة، أحد الموضوعات التي سيتناولها منتدى شباب العالم المنتظر انعقاده في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حياة كريمة كانت أول نقطة تماس بين المواطن البسيط والقيادات السياسية والحكومية ونقطة تحول جعلت المواطن البسيط هو صانع القرار وواضع الخطة. وقدمت كليب توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الورشة وهي: -تشكيل هيئة للشباب الأفريقي "شباب أفريقيا .. نحو حياة كريمة" تتولي نقل التجربة المصرية أفريقيا علي ان تتولي تلك الهيئة سبل التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء. -دعوة المؤسسات الدولية المعنية والسفراء ومسئولي دول القارة الأفريقية لجولات على الأرض لرؤية إنجازات المبادرة بالقرى المختلفة. - إعداد أفلام تسجيلية عن كل قرية قبل وبعد المبادرة باللغات المختلفة وتصوير فيديوهات تحكي مسار عمل حياة كريمة مترجمة بعدة لغات لعرضها في المحافل الدولية. -العمل علي إعداد برنامج تعريفي لشباب الوافدين للجامعات المصرية بأهداف المبادرة وتقديم الدعوة إليهم لحضور تلك الندوات ودعوتهم خلالها لورش عمل لدعم مبادرة حياة كريمة، والتنسيق مع سفارات الدول المختلفة لعقد ورش عمل مع شباب جاليتهم بتعريفهم بالمبادرة وتبادل الخبرات المختلفة مع وضع نموذج تطوع على صفحة حياة كريمة باللغات المختلفة لشباب العالم. وتحدثت رحاب عبدالله، عضو التنسيقية عن أسباب نجاح تجربة حياة كريمة والتي تتلخص في كونها مشروع إنساني توافقي لا يختلف عليه أي فكر أو أيديولوجية، كما أنه يحقق مصالح كافة الأطراف بالداخل والخارج فهو ليس موجها فقط لأهالي القرى والأرياف وانما سينعكس على المدن بتقليل الهجرة إليها وبالتالي تقليل الضغط على المرافق والخدمات، كذلك سيساهم في وقف الهجرة الغير شرعية وهو مطلب لجميع الدول التي تضررت من هذه الهجرة، كذلك رفع وعي وثقافة المواطن سيساهم في مواجهة التطرف والإرهاب ولن يجعل الشباب فريسة لقوى الجهل والظلام وهو ما يحقق أيضا مصلحة الدولة المصرية وكافة دول العالم.