«الصحة»: إطلاق7 قوافل طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة» غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية غدا الأحد ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

وأوضحت وزارة الصحة، فى إنفوجراف تعريفى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك»،أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال _الباطنة - الأنف والأذن

العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية_ خدمات الأشعة والتحاليل).

وقالت الوزارة إن المحافظات التى ستتم بها القوافل الطبية هى ( القليوبية - الفيوم - الوادي الجديد _ سوهاج - أسيوط - الاسكندرية - اسوان )

وقالت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتى تأتي في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر2030، ووفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".