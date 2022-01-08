خالد الجندى: ”المؤمنون لن يعايشوا أهوال يوم القيامة وهنكون شبعنا موت”

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الآيات الواردة في أهوال يوم القيامة لن يعايشها المؤمنون، وتابع: "بمشيئة الله هنكون شبعنا موت.. الموت هو بداية القيامة.. وأى إنسان يموت تقوم قيامته.. طيب لو واحد مات والقيامة قامت بعد 10 سنوات هيشوف إذا الشمس كورت والسماء انكدرت؟.. لا طبعاً مش هيشوف الكلام ده".

وأضاف "الجندى"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة dmc""، أن الآيات القرآنية المتحدثة عن أهوال يوم القيامة سيشاهدها أشر خلق الله عز وجل الذين سيكونون على قيد الحياة لحظة قيام الساعة، وروى حديث رسول الله عليه وسلم: "الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق".

وأكد "الجندى"، أن قيام الساعة سيكون على أسوأ جيل من أجيال البشر، وتابع: "الكفر سيكون عم الكرة الأرضية"، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تقومُ السَّاعةُ"، أي: إنَّ يومَ القيامة لن يَأتِيَ "حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ: اللهُ اللهُ"، أي: لا يُذكَرَ اسمُ اللهِ سبحانه وتعالى".