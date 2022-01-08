/671131/علماء-صينيون-يجرون-مفاجأة-أوميكرون-مصدره-الفئران

لا يزال متحور "أوميكرون" يشغل بال العلماء، ويبحثون في كافة خصائصه لتطوير اللقاحات والعلاجات التي تقضي عليه، لكن هذه المرة توصل العلماء إلى مفاجآت صادمة.

دوت الخليج

متحور اوميكرون

كشف دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم، ونشرتها مجلة "علم الوراثة والجينوم" أن متحور "أوميكرون" قد يكون مصدره الفئران.

وأوضحت الدراسة أن "مقياس الطيف الجزيئي للطفرات" كشف عن اختلاف متحور كورونا "أوميكرون" لدى البشر، ولكنه يشبه بدرجة كبيرة "المتحورات المرتبطة بتطور الفيروس في خلية الفأر".

وذكرت الدراسة أن "أوميكرون" ظهر في نوفنبر الماضي، وكان يحتوي على 45 طفرة، وهو السبب وراء مقاومته للقاحات، وسرعة انتشاره. وتقول الدراسة إنه على ما يبدو أن الفيروس قد تكيف مع إصابة خلايا الفئران وربما انتقل إلى الفئران من البشر، وتراكمت عليه طفرات غير عادية، قبل أن يعود مرة أخرى إلى البشر"، وهو ما يشير إلى "المسار التطوري بين المتحورات الأخرى".