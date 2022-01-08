/671145/بدء-سقوط-الشبورة-المائية-علي-محافظة-بورسعيد

بدأت ، منذ قليل، الشبورة المائية تسقط علي كافة أنحاء محافظة بورسعيد ، لليوم الثالث علي التوالي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتهيب محافظة بورسعيد في بيان لها أصدرته ، مساء اليوم السبت، بالمواطنين وقائدي السيارات على الطرق توخي الحيطة والحذر حرصًا على سلامتهم أثناء القيادة داخل المحافظة وأثناء السفر، نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية في ظل توقعات بوجود "شبورة" محتملة خلال الساعات المقبلة.

سقوط الشبورة المائية

كما ناشدت محافظة بورسعيد في بيانها بالمواطنين وقائدي السيارات الالتزام بالسرعة القانونية المقررة على الطرق وعدم تجاوزها، وإتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة.

دوت الخليج

جدير بالذكر أنه تشهد محافظة بورسعيد منذ اليومين الماضيين سقوط شبورة كثيفة تصل للضبابية تسببت في عدم الرؤية و الوضوح، مما ادى الي ايقاف حركة المعديات العابرة بين ضفتي القناة ومدينتي بورسعيد وبورفؤاد، واغلاق شارع محمد علي احد اهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وغلق الطرق السريعة بين بورسعيد ودمياط والاسماعيلية وطريق محور ٣٠ يونيو.

بدء سقوط الشبورة المائية علي محافظة بورسعيد

يأتي ذلك بهدف الحرص علي سلامة المواطنين لاسيما المسافرين علي الطرق السريعة، ومنعا لوقوع الحوادث التي يقع ضحيتها عشرات الارواح والمصابين.