/671147/حسام-مرسي-منتدى-شباب-العالم-فرصة-كبيرة-لنقل-الصورة-الحقيقية-لمصر-في-الخارج

أكد حسام مرسي، المحلل السياسي، أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي تنطلق فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، يعد فرصة كبيرة لنقل الصورة الحقيقية لمصر في الخارج، موضحا أنه فخور بحضوره لجميع النسخ لهذا المنتدي العالمي.

دوت الخليج وأضاف مرسي، خلال تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى حرصت على الاستماع للشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضى المصرية، حيث يجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات المختلفة. حسام مرسي: منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لنقل الصورة الحقيقية لمصر في الخارج وأشار المحلل السياسي، إلي أن انعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ هذا العام رغم جائحة كورونا، يعد بمثابة دليل قاطع على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم الفاعليات الكبرى في ظل الجائحة.

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