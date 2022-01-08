/671148/التعليم-العجز-في-أعداد-المعلمين-320-ألف-معلم-والمسابقة-بالتعاقد-وهذا-موعدها

وأضافت المصادر، أن معلمي الحصة والمتطوعين بالمدارس والذين سبق لهم التقدم بأوراقهم ضمن مسابقة الـ120 ألف؛ لن يتم استثناءهم من التقدم للمسابقة التي من المتوقع أن تطلقها الوزارة نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدة على أنه لا استثناء لأي فئة وسيتم طرحها للجميع.

المسابقة بالتعاقد

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة التعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدرسان في الوقت الراهن وضع خطة محددة لسد العجز في المعلمين على مدار الـ5 سنوات المقبلة، وكذا تحديد الشروط والمعايير المطلوبة لإجراء المسابقة، منوهة على أن المسابقة ستكون بنظام التعاقد.

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وأوضحت المصادر، أن المسابقة ستراعي الزيادة السنوية في أعداد الطلاب بالمدارس، وكذا سيتم مراعاة تعويض أعداد المعلمين المحالين للمعاش.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إدراج هذه الخطة ضمن موازنة الدولة، لافتة إلى أن الوزارة تتكتم على موعد إطلاق المسابقة، منوهة على أن الوزارة أرسلت مذكرة تفصيلية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن إجمالي العجز في أعداد المعلمين يبلغ 320 ألف و675 معلما، كما أن هناك عجز بالخدمات والأنشطة والتعليم العام والفني وبمدارس حياة كريمة، وذا يشمل العجز في مدارس مبادرة حياة كريمة، وجار حصر العجز في العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بضرورة وضع خطة تنفذ خلال 5 سنوات لسد العجز في المعلمين بالمدارس.