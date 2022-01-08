الأهلي يوجه الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم

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وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خالص الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويأتي الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة حمد بن خليفة آل ثاني بعد الاهتمام الكبير للحالة الصحية الخاصة بمحمود متوبي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي. وتواجد محمود متولي لاعب الأهلي في مستشفى سبيتار القطرية ورفض الاتحاد القطري الحصول على أي أموال من النادي الأهلي لعلاج وتأهيل محمود متولي لاعب الفريق. محمود كهربا: يكفيني شهادة محمود الخطيب وأحترم موسيماني.. وبشكر جماهير النادي الأهلي أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق أنه يقدر ويحترم جميع جماهير المارد الأحمر بسبب المساندة الكبيرة التي كانت خلال الفترة الماضية. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "جماهير النادي الأهلي كانت ومازالت الداعم الأول لي خلال مسيرتي الكروية، ونفسي أروح لكل مشجع وأبوس على دماغة بسبب كيمة الحب اللي بيحبوها لكهربا". النادي الأهلي وتابع "عمري ما ندمت أني رحلت عن نادي الزمالك، والحاجة الوحيد اللي تخليني أندم عليها هو رحيلي عن النادي الأهلي فقط لأنه بيتي". وزاد "وعن سؤاله عن فتات أحلامه، أجاب كهربا قائلا "أنا شخصية مزاجنجية وماليش مواصفات معينة لفتات أحلامي". واختتم "مقدرش أتلكم عن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي ويكفي إشادة الكابتن محمود الخطيب بيا وتواجدي في التمرين بشكل مستمر وأعمل باجتهاد دائما". كل ما تريد معرفته عن هاتاي سبور التركي قبل رحيل محمود كهربا عن الأهلي أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي. ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري. لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات. سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

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