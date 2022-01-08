/671130/وصول-بعثة-منتخب-مصر-إلى-الكاميرون-لخوض-منافسات-كأس-أمم-أفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مدينة جاروا الكاميرونية من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار جاروا سوف تخضع البعثة إلى المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

محمد بركات: أفشة تعرض للظلم مع منتخب مصر بسبب كيروش.. وفتح الله أفضل مدافع في مصر

أكد الإعلامي محمد بركات، أنه متعجب من قرار استبعاد محمد فتح الله لاعب غزل المحلة عن صفوف منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” “أرى أن محمد فتح الله أفضل مدافع في مصر بجانب محمود حمدي الونش، وكان يستحق التواجد مع المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا”.

وزاد “يجب على كارلوس كيروش الخروج والحديث عن أسباب استبعاد محمد مجدي أفشة وطارق حامد عن صفوف منتخب مصر، لأنهم من اللاعبين المهمين مع المنتخب وأنديتهم وقرار إبعادهم غير مفهوم”.

وواصل “كان من الطبيعي عدم تواجد أحمد رفعت مع منتخب مصر نظراً لتواجد تريزيجية وعمر مرموش في نفس المركز والمستقبل للاعب فيوتشر في المستقبل”.

واختتم “محمد مجدي أفشة تعرض للظلم بسبب طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر، وأن محمد شريف سيكون المهاجم الثاني في صفوف الفراعنة بعد مصطفى محمد، وأن مروان حمدي أخذ فرصتة كاملة”.

غياب أفشة.. كارلوس كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

محمد بركات

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي