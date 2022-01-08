/671132/قرار-مهم-من-الاتحاد-الأفريقي-بشأن-كورونا-قبل-كأس-الأمم

أصدر الاتحاد الأفريقي قرار جديد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا غداً، بلقاء الكاميرون أمام بوركينا فاسو في افتتاح البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الاتحاد الأفريقي بأنه سيطلب من الفرق المشاركة في أمم إفريقيا لعب المباراة إذا كان لديه 11 لاعبا جاهزين، بنتيجة اختبارات سلبية حتى وإن لم يكن بينهم حارس مرمى.

أي إذا فريق لديه حالات كثيرة وأصبح 11 لاعب متاحين فقط وبدون حارس مرمى، سيلعبون اللقاء، وإذا كانت الإصابات كثيرة وليس لديهم 11 لاعب سيتخذ قرار بالخسارة بنتيجة 2/0.

وصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مدينة جاروا الكاميرونية من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

وبعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار جاروا سوف تخضع البعثة إلى المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، على أن يقام اللقاء الأول للفراعنة يوم 11 من الشهر الحالي أمام المنتخب النيجيري.