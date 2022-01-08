قيادي بـ"مستقبل وطن": منتدى شباب العالم منصة حوارية يتابعها دول العالم

/671134/قيادي-بـمستقبل-وطن-منتدى-شباب-العالم-منصة-حوارية-يتابعها-دول-العالم

قال إسلام شعراوي، عضو أمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انعقاد فعاليات منتدى شباب العالم على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، في نسخته الرابعة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "العالم ما بعد كورونا"، يؤكد أن مصر دولة مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات في تنظيم كبرى الفعاليات.

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وأضاف إسلام، في بيان، أن انعقاد منتدى شباب العالم يستهدف في المقام الأول فتح آفاق الحوار وقنوات التواصل بين شباب مصر والعالم أيضًا مع كبار المسئولين، والرؤساء، والشخصيات العامة، وصناع القرار، بمختلف المجالات بدول العالم، حول كافة القضايا لما بعد جائحة كورونا خاصة أن لها تأثيرات سلبية على العالم أجمع، مُؤكدًا أنه من المُقرر أن يعقد على هامش منتدى شباب العالم العديد من ورش العمل، والجلسات النقاشية، ومؤتمرات حول عدد من الملفات الهامة أبرزها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، وتأثيرات ما بعد فيروس كورونا، ومستقبل الطاقة والبيئة، وريادة الأعمال ومستجدات التطورات التكنولوجية".

منصة حوارية :

كما أكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية نقاشية دولية يتابعها دول العالم لما يتضمنه من حلول لكافة القضايا والاستراتيجيات المُتطورة وفقًا لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية من بين الشباب المُشاركين بمختلف الجنسيات.

وتابع :"منتدى شباب العالم يلقي الضوء على كافة القضايا الدولية والمحلية والعربية والإقليمية من خلال الاستماع إلى أفكار وأطروحات الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات؛ مما يكسب الشباب المهارة والخبرة في التعامل مع تلك الملفات مما يجعلهم نواة للمستقبل، من خلال حوار حضاري ثقافي تمهيدًا ليكونوا قادة وصناع قرار في المستقبل".

هذا وينعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يفتتح المنتدى الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط حضور لمختلف شباب العالم من جميع الدول.