/671139/صافرة-عربية-تطلق-ضربة-البداية-في-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر مصطفى غربال من أفضل حكام قارة أفريقيا في الوقت الحالي وكان قد شارك في إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي العام الماضي، وأيضا مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

ويتواجد مع مصطفى غربال في إدارة مباراة الافتاحح بين الكاميرون وبوركينا فاسو كلا من، مقراون قوراري، عبد الحق آيت شعلي

قرار مهم من الاتحاد الأفريقي بشأن "كورونا" قبل كأس الأمم

أصدر الاتحاد الأفريقي قرار جديد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا غداً، بلقاء الكاميرون أمام بوركينا فاسو في افتتاح البطولة.

وأكد الاتحاد الأفريقي بأنه سيطلب من الفرق المشاركة في أمم إفريقيا لعب المباراة إذا كان لديه 11 لاعبا جاهزين، بنتيجة اختبارات سلبية حتى وإن لم يكن بينهم حارس مرمى.

مصطفى غربال

أي إذا فريق لديه حالات كثيرة وأصبح 11 لاعب متاحين فقط وبدون حارس مرمى، سيلعبون اللقاء، وإذا كانت الإصابات كثيرة وليس لديهم 11 لاعب سيتخذ قرار بالخسارة بنتيجة 2/0.

وصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مدينة جاروا الكاميرونية من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

وبعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار جاروا سوف تخضع البعثة إلى المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.