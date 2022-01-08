/671141/عاشرها-معاشرة-الازواج-مزراع-يستدرج-طفلة-للأراضي-الزراعية-والتعدي-عليها-جنسيا

شهدت احد القري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وقعة ليست غريبة من نوعها ولكن تكررت مرات عديدة داخل عدد من المحافظات وهي استدراج احد الشباب لطفلة داخل الأرض الزراعية والتعدي عليها جنسياً ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واتهمت ربة منزل بإحدي قرية مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، في محضر رسمي، مزراع بإستدارج إبنتها للأراضي الزراعية والتعدي عليها جنسيًا ومعاشراتها معاشرة الأزواج.

عاشرها معاشرة الازواج.. مزراع يستدرج طفلة للأراضي الزراعية والتعدي عليها جنسيًا

وتلقى اللواء احمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد ببلاغ "أمل.ع.أ"، 45 عامًا، ومقيمة بإحدي القري بدائرة المركز، بإتهام " يوسف.أ.م"، 19 عامًا، ويعمل مزراع ومقيمة بقرية مجاورة لهم، بقيامه باستدارج ابنتها"ح.أ.ع"، 16 عامًا، طالبة، لإحدي الأراضي الزراعية القرية والتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبسؤال ابنتها، أكدت إنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم وقيامه بمعاشراتها معاشرة الأزواج برضاها، وبالكشف الطبي عليها المستشفي المركزي بكوم حمادة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وجاري عرضها علي الطب الشرعي.

مزراع يستدرج طفلة للأراضي الزراعية والتعدي عليها جنسيًا

وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 405 جنح كوم حمادة لسنة 2022 وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.