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/671143/التنسيقية-تشارك-في-ورشة-تنامي-الدور-العالمي-للشركات-الناشئة-وريادة-الأعمال
شارك أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة "تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال" ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.
دوت الخليج
منتدى شباب العالم
جمعت الورشة العديد من الشباب ذات الجنسيات المختلفة، وعبروا عن رؤيتهم في مجال ريادة الأعمال، عن طريق طرح أسئلة وأجوبتها، وعرض الشباب وجهات نظرهم ومتطلباتهم لخلق بيئة مناسبة لدعم الشركات الناشئة، وأيضا طرحوا العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة وطرق التمويل، وما سببته جائحة كورونا من أضرار، وأيضا من طفرة حقيقية بين الشركات الناشئة، حيث تضاعف معدل إنشاء الشركات الجديدة عالميا بشكل كبير، وبرعت جائحة كورونا في تبني التحول الرقمي وتفعيله في زمن قياسي.
شارك في الورشة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحي، عصو مجلس النواب عن التنسيقية، وشيرين جمعه، باسم لطفي، أعضاء التنسيقية، وقاموا بعرض أبرز التوصيات في هذا المجال، والتي تمثلت في:
١) إنشاء صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة. ٢) تعديل التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة لتشجيع الاستثمار.
٣) تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات البحثية. ٤) إنشاء مدينه تكنولوجية علي غرار silicon valley لتوفير البيئة المناسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
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