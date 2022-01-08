شبورة مائية تحجب الرؤية ببورسعيد.. وإيقاف المعديات حفاظا على سلامة الأرواح

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالى شبورة مائية مع درجة برودة عالية، وتسببت الشبورة بانخفاض الرؤية الأفقية تدريجياً حيث غطت كافة الطرق والمسطحات المائية وتأثرت حركة مرفق المعديات وتم إيقافها حفاظًا على سلامة الأرواح.





كما شدد عادل الغضبان محافظ دمياط على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس وتفعيل دور غرف العمليات لتلقى أية شكاوى بسبب الشبورة المائية، ومتابعة موجة الطقس بشكل مستمر وتداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة. وفى ذات السياق رفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات، تحسبًا لاستقبال مصابين جراء الشبورة المائية. وطالبت الإدارة العامة لمرور بورسعيد المواطنين أصحاب السيارات بتوخى الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

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