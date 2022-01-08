غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق ( الهضبة العليا – مساكن الزلزال – اب تاون كايرو - الأسمرات )، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غدا الأحد الموافق 09- 01-2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 10 – 01 – 2022. وأرجعت سبب انقطاع المياه إلى قيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسي قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبري إعمار مع محور الشهيد. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

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