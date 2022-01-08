الصحة تستقبل1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا 11 يناير الجاري

تستقبل وزارة الصحة والسكان، يوم 11 يناير الجارى مليون و799 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح، وتابع: "مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم إرسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار، مضيفا: "هناك وفرة كبيرة في التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية".
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