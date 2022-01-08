/671120/نواب-الشيوخ-بعد-إطلاق-نسخته-الرابعة-منتدى-شباب-العالم-أصبح-أحد-أهم-منصات-الحوار-حول-العالم

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بعودة انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بعد غياب لمدة عامين ، على إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين ان المنتدي اصبح أحد اهم منصات الحوار العالمية ، خاصة تلك التي تجمع بين الشباب فى كل أنحاء العالم.

دوت الخليج يرصد تعليق نواب مجلس الشيوخ بشأن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

النائب نادر نسيم

قال النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الاستماع للشباب واشراكهم فى إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المحلية والدولية القائمة، فضلا عن ترسيخ مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة.

منتدى شباب العالم

وأوضح وكيل دينية الشيوخ، إن القيادة السياسية تحرص منذ اطلاق منتدي شباب العالم فى نسخه المختلفة، على الاستماع للشباب وآرائهم ذلك لبناء جسور من الثقة والتواصل معهم،فضلا عن تحول المنتدى إلى جسر للتواصل الدولي بين شباب العالم من على الأراضي المصرية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والثقافات والرؤي حول القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي.

وأكد نادر نسيم، أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم يبعث رسالة قوية للعالم بما تنعم به الدولة المصرية من مرحلة استقرار وأمن على كل كل المستويات، لافتا إلى أن المنتدي يعد فرصة ثمينة للترويج السياحى لمصر عالمياً، من خلال تواجد آلاف الشباب من بلدان مختلفة كسفراء للمنتدى في بلادهم لنقل صورة مضيئة عن الجمهورية الجديدة بعد تم من انجازات ضخمة ومشروعات تنموية..

النائب محمد الرشيدي: أجندة النسخة الرابعة من منتدى الشباب تتضمن قضايا ساخنة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بعودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن إقامة المنتدى في ظل ظروف جائحة كورونا يؤكد للعالم كله نجاح مصر في السيطرة على الجائحة والتصدي لها.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على إقامة منتديات شباب العالم، وذلك لتأهيل الشباب للقيادة، ويعتبرهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل، موضحًا أن التجربة المصرية في رعاية الشباب وتمكينهم تعد نموذج مشرف يحتذى به أمام كل دول العالم.

النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المنتدى أصبح حلم شباب العالم للمشاركة والتفاعل والانفتاح بين شعوب العالم، خاصة عندما يتلاقى هذا التنوع من الثقافات المختلفة التي يحملها كل من هؤلاء ليكونوا ثقافة مشتركة في السلام بين الشعوب.

ولفت النائب إلي أن النسخة الرابعة من المنتدى تتميز بمناقشة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها التغيرات المناخية وكذلك تداعيات اجتياح فيروس كورونا العالم والتي تسببت في تأخر عقد هذه النسخة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضعات الهامة أيضا كالحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال.