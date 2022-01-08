/671137/علاء-مرسي-يكشف-سبب-اختفاءه-عن-الساحة-الفنية-خاص

كشف الفنان علاء مرسى عن سبب أختفاءه عن الساحة الفنية، رغم انه كان أحد النجوم الذي قيل عنهم " فنان جوكر"، حيث يقوم بكل الأدوار وليس له شخصية واحدة معينة.

دوت الخليج

علاء مرسي الفن محتاج تغير جلد

وصرح علاء مرسي لـ"دوت الخليج": "إن سبب الاختفاء أمر طبيعي، لان هذا نسميه تغير "جلد للجيل الجديد"، وهو عبارة عن صعود اجيال جديدة، ولكنه أختلف الان، حيث نرى فى تلك الايام خروج جروب وليس أشخاص محددين".

وتابع مرسي: كما أصبح الجيل الحالى يعتمد على السوشيال ميديا بمختلف انواعها، والتلفيزيون اصبح وسيلة قديمة مع هذا الجيل".

علا مرسي بمسلسل النمر

وشارك الفنان الكبير فى موسم الرمضان الماضي بمسلسل حمل عنوانه " النمر"، والذي كان تدور قصته حول إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، تدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل "الصاغة"، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.

والمسلسل من إخراج شيرين عادل، وتاليف محمد صلاح العزب، وشارك فى بطولته العديد من النجوم منهم الفنان محمد أمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومي فؤاد، وعلاء مرسي، محمود حافظ.