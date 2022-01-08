أحدث ظهور للبلوجر على غزلان وفرح شعبان

شاركت ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان متابعيها، رحلتها خلال شهر العسل مع زوجها اليوتيوبر على غزلان، لحظة وصولهم إلى مصر، مع وضوح البهجة والسعادة التى ظهرت على وجوههم.

دوت الخليج

فرح شعبان على الانستجرام

ونشرت فرح شعبان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة جمعت بين الثنائي العاشق أمام برج القاهرة معلقًا عليها: " ام الدنيا".

على غزلان ينظم حفل زفاف للمرة التانية

نظم على غزلان، حفل زفاف آخر على زوجته فرح شعبان أثناء قضائهما شهر العسل بجزر المالديف.

ونشر على غزلان صورًا من الاحتفال على الطريقة التقليدية بجزر المالديف، حيث ارتدت فرج شعبان زيا تقليديا باللون الأحمر، بينما ارتدى على زي باللون الأبيض.

ونشر على غزلان عبر صفحته الشخصية " فيسبوك": يقولوا إن كل إنسان ليه حظ من اسمه.. وعشان مراتي اسمها فرح حسيت أنها متستاهلش فرح واحد.. عشان كده عملنا فرح كمان في المالديف".

على غزلان فى حفل زفافه

احتفل اليوتيوبر على غزلان، بزفافه على فرح شعبان، يوم 12 ديسمبر من العام الماضي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى التى تطل على نيل القاهرة الساحر، وسط أجواء مبهجة تسودها الفرح والسرور، بحضور أسرة العروسين والمقربين والأصدقاء، وتميز حفل زفاف على غزلان وفرح شعبان، بعدة مشاهد مميزة ستظل خالدة فى ذاكرتهما والمقربين منهما إلى الأبد.