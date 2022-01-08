/671149/الزمالك-يتواصل-مع-ساسي-ومعروف-يوسف-بشأن-مستحقاتهم-المتأخره

تواصل مسئولي نادي الزمالك مع فرجاني ساسي ومعروف يوسف لاعبي الفريق السابقين، بشأن مستحقاتهم المتأخره لدى القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم التواصل مع فرجاني ساسي، وموافقته على التنازل عن الشكوى الذي قدمها ضد الزمالك، وايضا التنازل عن جزء من الغرامة من الموقعة على الفريق، على أن يحصل على مستحقاته فقط.

كما تم الاجتماع مع معروف يوسف والأتفاق معه بشأن مستحقاته، أن يتقاضاها على دفعتين.

ويعاني الزمالك حالياً في أكثر من قضية، للاعبيه السابقين الذس لديهم مستحقات لم يحصلوا عليها، وتسبب ذلك في إيقاف القيد ومنعه من الصفقات لدى الفريق لفترتين .

أجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللاعبين.

وجاء أجتماع كارتيرون مع اللاعبين على هامش المران، لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية لتطبيقها خلال المباريات القادمة بكأس الرابطة.

وشدد عليهم أن يقدموا أداء مميز يليق بهم وأن يسعدوا جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة والفوز بجميع البطولات.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة التي سوف تنطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويقع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، بينما جاء الأهلي وبيراميدز على رأس أول مجموعتين.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.