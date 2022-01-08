بـ"هاشتاج وصور".. "نواب التنسيقية" يحتفلون بعودة "منتدى شباب العالم" بعد غياب عامين

/671151/بـهاشتاج-وصور-نواب-التنسيقية-يحتفلون-بعودة-منتدى-شباب-العالم-بعد-غياب-عامين

احتفل أعضاء مجلس النواب، وشباب تنسيقية الأحزاب السياسية، عبر صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بعودة انعقاد منتدى شباب العالم مرة أخرى، في نسخته الرابعة بعد غيبا عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

دوت الخليج

وشارك أعضاء التنسيقية ونواب البرلمان صورهم فور وصولهم القاعات المخصصة لانطلاق فاعليات المنتدى؛ عبر هاشتاج #BackTogether و #WorldYouthForum معربين عن سعادتهم بالمشاركة مرة أخرى، بعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث نشر محمد عبدالعزيز صورًا لتجهيزات المطار لاستقبال المشاركات، قائلًا: "العد التنازلي... مصر للطيران تضع شعار منتدى شباب العالم على أسطول الطيران".

وقال “عبدالعزيز” في تصريحات صحفية له :"التجهيزات للمنتدى تُجرى على قدم وساق، ويتم إجراء مسحة للضيوف المشاركين قبل صعودهم للطائرة، كما أن التعقيم للأدوات يتم على أعلى مستوى".

النائب طارق الخولى كان أيضًا من أوائل المتحمسين للمنتدى، مشاركًا بصورته في الهاشتاج المخصص للمنتدى، متفاعلًا في الوقت نفسه مع اسئلة الشباب عبر صفحته الرسمية للاستفسار عن حول المنتدى".

فيما شارك النائب أحمد البنا صوره برفقة وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان وأحد أصدقاءه، وذلك على هامش الورش التحضيرية وقبل انطلاق الفاعليات الرسمية للمنتدى.

هذا ونشرت الصفحة الرسمية لشباب تنسيقية الأحزاب السياسية صورًا لأعضاءها خلال الورش المختلفة المنعقدة على هامش المنتدى وقبل انطلاقه رسميًا، موضحة مشاركات الشباب في الجلسات التحضيرية للمنتدى.

هذا وينعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير، وسط مشاركة وحضور عدد كبير من الشباب على مستوى العالم، ومن المقرر أن يتفتتح المنتدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسته الأولى يوم الإثنين المقبل.