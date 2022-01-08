/671153/تليفونات-بني-سويف-يتغلب-على-نادي-سوهاج-الرياضي-بهدف-دون-رد-بالممتاز-ب

تغلب نادي تليفونات بني سويف على نظيرة نادي سوهاج الرياضي فى دوري القسم الثاني الممتاز "ب" عصر اليوم على ملعب الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 بالمجموعة الأولى بهدف دون رد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبهذا الفوز يصل نادي تليفونات بني سويف للنقطة الـ 11 ويبقي نادى سوهاج الرياضي يبقى عند النقطة الـ 15، بعد انتهاء مباريات اليوم من دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

نادي سوهاج الرياضي

جدير بالذكر أن نادي سوهاج الرياضي يسعى بقيادة مديره الفني ضياء الزعيم لمواصلة سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للفريق خاصة بعد تولى الجهاز الفني الحالي المسؤولية، وتمكن من حصد 7 نقاط من 3 مباريات فوزين وتعادل قبل مباراة اليوم، وبتلك الخسارة يبقى عند النقطة الخامسة عشر.

نادي تليفونات بني سويف

ويذكر أن نادي تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفني أحمد شعبان كان يسعى لتحقيق الفوز بالمباراة خاصة فى ظل الترتيب المتأخر للفريق بالمركز 14 برصيد 8 نقاط، حيث فاز فى مباراة، وخسر فى 7 جولات وتعادل في 5 مباريات، وبفوزه اليوم يحصل على الـ النقطة الحادية عشر.

تنفيذ 39 مشروع رياضي بسوهاج

سبق وأعلن اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من 39 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة في المحافظة خلال عام 2021م، شملت إنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية بمراكز الشباب بمختلف قرى المحافظة، مشيرا إلى استمرار العمل في 60 مشروعا آخر.

وقال محمد فريد شوقي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021م، شملت 4 مشروعات بمركز طما " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب "الحديقة، وأم دومة، ومشطا، والعتامنة "، و 5 مشروعات بمركز المراغة " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب " بناويط، والشيخ شبل، وجزيرة الشورانية، وبني وشاح.

وأضاف فريد أنة تم ايضا إنشاء سور بمركز شباب أبو عزيز"، و5 مشروعات بمركز ساقلتة " تطوير سور مركز شباب الطوايل الغربية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالعوامية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالرياينة الحاجر، وإنشاء سور مركز شباب الفراسية، وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الفراسية.

وقد شهد مركز البلينا الانتهاء من 7 مشروعات وهي " رفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب الغنيمية، إحلال وتجديد مبنى إداري أولاد عليو، إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أولاد عليو، إحلال وتجديد سور مركز شباب العوكلية، إنشاء سور لملاعب مركزي شباب " بني منصور، والسلماني"، وفي مركز دار السلام تم الانتهاء من 8 مشروعات شملت " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب " أولاد خلف، وعرب الصبحة، والبلابيش قبلي"، وإنشاء سور لمراكز شباب " أولاد يحيي الحاجر، ونجوع مازن شرق، وأولاد الشيخ، وعرب العطيات " .