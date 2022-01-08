/671154/الأوقاف-منتدى-شباب-العالم-صورة-مشرفة-وتطبيق-عملي-لفقه-العيش-المشترك

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملي لفقه العيش المشترك بما يجمعه من شباب يأتون من مختلف دول العالم على اتساع دياناتها وثقافاتها ، بما يؤكد إيمان مصر الراسخ بحق العيش الإنساني المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه ، حيث يتسع المنتدى للمختلفين ديانة وثقافة وجنسًا ولونًا ولغة ليلتقوا معًا على أرض المحروسة مصر الكنانة، في إطار إيمانها الكامل بنظرية الاختلاف والتنوع وأنها سنة الله (عز وجل) في كونه ، وأن ديننا العظيم يحترم آدمية الإنسان لكونه إنسانًا ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" ، فكرم الإسلام الإنسان على إطلاق إنسانيته دون النظر إلى أي اعتبار آخر .

دوت الخليج يرصد تعليق الأوقاف بشأن انطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم منتدى شباب العالم ولا شك أن مثل هذه المنتديات والملتقيات تعزز نظرية التقارب والتعارف الإنساني ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" . النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وذلك كله فضلا عما يحققه المنتدى من تبادل المعارف والخبرات والثقافات والوقوف على ما وصل إليه خيرة شباب العالم في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة ، وإطلاعهم على بعض جوانب حضارتنا المصرية العظيمة الضاربة بجذورها لأكثر من سبعة آلاف عام في عمق التاريخ ، وها هي تقدم لشباب العالم جمهوريتها الجديدة لنبني تاريخًا جديدًا يضم إلى تاريخنا الحضاري العريق .

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