/671156/عاجل-إصابة-إدوارد-ميندي-حارس-منتخب-السنغال-بفيروس-كورونا-قبل-بداية-كأس-أمم-أفريقيا
تلقى منتخب السنغال ضربة قوية بإصابة حارس مرمى التيرانجا بفيروس كورونا المستجد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ووصلت بعثة السنغال غلى الكاميرون من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا ويتوقع لها الجميع المنافسة على اللقب القاري.
وبذلك يغيب إدوارد ميندي عن مباريات منتخب السنغال في البطولة لحين الشفاء من فيروس كورونا وتحويل العينة الخاصة به إلى سلبية.
وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا غداً الأحد في تمام السادسة مساء وتجمع مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو.
8 قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا
يفتتح منتخب مصر ضربة البداية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون بمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل بمدينة جاروا الكاميرونية.
وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.
ويتم النقل التليفزيوني لبطولة كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة ولم يتم الإعلان عن إذاعة أي مباريات للمنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة.
وهناك عدة قنوات عربية وأجنبية سوف تقوم بإذاعة مباراة مصر ونيجيريا بشكل طبيعي على بعض القنوات المفتوحة.
وفيما يلي القنوات المفتوحة التي تبث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا:
1- قناة آرينا سبورت:
القمر :هوت بيرد
التردد: 11595
التصحيح 6/5
استقطاب عمودي
2- قناة يورو سبورت:
القمر: هوت بيرد
التردد: 11090 اتجاه 13 شرقاً
معدل الترميز: 27500
التصحيح: ¾ ارديتو2
استقطاب عمودي
3- قناة الجزائرية الأولى:
القمر: نايل سات
التردد: 11680
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
استقطاب عمودي
4- قناة النبأ الليبية:
القمر: نايل سات
التردد: 11096
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
5- قناة فوكس سبورت:
القمر: نايل سات
التردد: 12284
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
6- قناة تيلي تشاد:
القمر: نايل سات
التردد: 12015
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
7- قناة RTB TV بوركينا فاسو:
القمر: يوتلسات 9E
التردد: 11900
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
8- قناة RTI 1 كوت دي فوار:
القمر: بدر 26E
التردد: 11996
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
كأس أمم أفريقيا: اكتشاف 10 حالات بفيروس كورونا داخل معسكر منتخب غينيا بيساو منافس مصر
وصلت بعثة منتخب غينيا بيساو إلى الكاميرون من أجل المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2021.
وعقب وصول بعثة منتخب غينيا بيساو إلى الكاميرون تم إجراء مسحات كورونا للاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني.
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