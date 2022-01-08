/671157/الزمالك-يتفق-مع-جروس-على-التنازل-عن-شكواه

أتفق مسئولوا نادي الزمالك، مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، على التنازل عن القضية التي رفعها على القلعة البيضاء بشأن مستحقاته المتأخره.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تسوية الامور الماديه مع جروس والاتفاق على جدولة المستحقات لمدة موسم، بجانب التنازل عن القضية، لتنتهي الأزمة بشكل ودي بين الطرفين.

ويعاني الزمالك حالياً في أكثر من قضية، للاعبيه السابقين الذي لديهم مستحقات لم يحصلوا عليها، وتسبب ذلك في إيقاف القيد ومنعه من الصفقات لدى الفريق لفترتين .

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

أجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللاعبين.

وجاء أجتماع كارتيرون مع اللاعبين على هامش المران، لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية لتطبيقها خلال المباريات القادمة بكأس الرابطة.

وشدد عليهم أن يقدموا أداء مميز يليق بهم وأن يسعدوا جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة والفوز بجميع البطولات.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة التي سوف تنطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويقع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، بينما جاء الأهلي وبيراميدز على رأس أول مجموعتين.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.