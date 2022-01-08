/671158/وزير-النقل-يصدق-على-إنشاء-٢-كوبري-على-الطريق-الدائري

صدق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ، اليوم السبت، على قرار إنشاء ٢ كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للواء كامل الوزير، وزير النقل خلال جولته الموسعة لتفقد عدد من مشروعات إنشاء الطرق و الكباري بعدد من المحافظات.

ومن جانبه أكد وزير النقل على أن إنشاء ٢ كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، يأتي فى إطار خطة وزارة النقل الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الكباري والمحاور الرئيسية التى تربط بين المحافظات بما يحقق التوسعة فى المحاور و الانسابية فى حركة السيارات ومنع الازدحام.

وزير النقل يصدق على إنشاء ٢ كوبري على الطريق الدائري

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير النقل على قرار إنشاء ٢ كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، مؤكدا أن هذا القرار يضاف لسلسلة من مشروعات الطرق التى قامت وزارة النقل بتنفيذها فى مدينة بورسعيد، والتى تشمل المحاور والكباري التى تربط بورسعيد بالمحافظات، و أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل مدينة بورسعيد، مشيرا الى أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل، تماشيا مع أعمال التنمية والتطوير على كافة الأصعدة.

كوبري في بورسعيد

جدير بالذكر أن كوبري اللنش 3، يقع بالكيلو متر 6.5 في المرحلة الأولى، وتم إنهاء أعمال المداخل لربط الكوبري بالطريق الدولي الساحلي، حيث بلغت تكلفته111 مليون جنيه، ونسبة تنفيذه 94% ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه قبل 30/5/2021 ومن المخطط إنشاء كوبريين آخرين بجوار الكباري القائمة حاليا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات وتقليل الحوادث وذلك بخطة العام المالي القادم 2021/2022 ( اللنش1 و اللنش2).